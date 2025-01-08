Ціна Otty the Otter ($OTTY)
Поточна ціна Otty the Otter ($OTTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $OTTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Otty the Otter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.84 USD
- зміна ціни Otty the Otter протягом дня — -8.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Otty the Otter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Otty the Otter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Otty the Otter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Otty the Otter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.53%
|30 днів
|$ 0
|-25.23%
|60 днів
|$ 0
|-4.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Otty the Otter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.64%
-8.53%
-3.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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