Сьогоднішня ціна Otton (OTN)

Поточна ціна Otton (OTN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Otton:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.85 USD

- зміна ціни Otton протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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