Ціна Otton (OTN)
Поточна ціна Otton (OTN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Otton:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.85 USD
- зміна ціни Otton протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Otton до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Otton до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Otton до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Otton до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.02%
|30 днів
|$ 0
|-16.50%
|60 днів
|$ 0
|+18.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Otton: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.02%
+3.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the enchanting realm of the TON network, there lives a legendary figure known as Otton the Emperor. With his adventurous spirit and boundless creativity, Otton embarks on a noble quest to unite the scattered lands and create a prosperous empire.
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