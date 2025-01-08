Ціна Ottochain (OTTO)
Поточна ціна Ottochain (OTTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OTTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ottochain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.18 USD
- зміна ціни Ottochain протягом дня — -11.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ottochain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ottochain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ottochain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ottochain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.36%
|30 днів
|$ 0
|-41.66%
|60 днів
|$ 0
|-21.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ottochain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.76%
-11.36%
-6.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Decentralisation has been the guiding principle of the blockchain revolution, empowering individuals and communities to take control of their digital assets and participate in a more inclusive financial system. At Ottochain, we take this vision to the next level by fostering interoperability, security, and community-driven governance.
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