Яка зараз ціна Otto AI?

Otto AI торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -2.28% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як OTTO порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -2.28% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо OTTO перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Otto AI виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,x402 Ecosystem?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI,x402 Ecosystem OTTO демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Otto AI?

Ринкова капіталізація ₴13840142.45524073424000 розташовує OTTO на #4140 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують OTTO?

Otto AI згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку OTTO?

З 450769404.36435694 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.