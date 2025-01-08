Сьогоднішня ціна Otto ($OTTO)

Поточна ціна Otto ($OTTO) сьогодні становить 0.00543864 USD з ринковою капіталізацією $ 5.58M USD. Ціна $OTTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Otto:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 497.81K USD

- зміна ціни Otto протягом дня — -10.97%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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