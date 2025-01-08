Ціна Otto ($OTTO)
Поточна ціна Otto ($OTTO) сьогодні становить 0.00543864 USD з ринковою капіталізацією $ 5.58M USD. Ціна $OTTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Otto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 497.81K USD
- зміна ціни Otto протягом дня — -10.97%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Otto до USD становила $ -0.000670607128171328.
За останні 30 днів зміна ціни Otto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Otto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Otto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000670607128171328
|-10.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Otto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.01%
-10.97%
+35.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $OTTO token powers Otto, Hybrid’s first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid’s unified data API. Otto is Hybrid’s first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto’s chatbot and serving as the backbone for Hybrid’s Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents.
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