Ціна OtterHome (HOME)
Поточна ціна OtterHome (HOME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OtterHome:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD
- зміна ціни OtterHome протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OtterHome до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OtterHome до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OtterHome до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OtterHome до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.73%
|30 днів
|$ 0
|-20.38%
|60 днів
|$ 0
|-34.69%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OtterHome: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.70%
-2.73%
+3.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OtterHome is a decentralized finance (DeFi) project that aims to provide a user-friendly and efficient trading experience in the cryptocurrency market. Built on the Arbitrum Layer2 network, OtterHome leverages the power of optimistic rollups to enhance transaction throughput, reduce fees, and ensure the security and decentralization of the platform. What sets OtterHome apart is its focus on simplicity and efficiency. The project aims to offer a seamless decentralized exchange (DEX) platform, similar to UniSwap, where users can easily swap tokens and provide liquidity. By prioritizing user experience, OtterHome aims to attract both experienced and novice traders to participate in the DeFi space. The project has a solid history of development and has undergone rigorous testing and auditing to ensure the integrity and security of its smart contracts. OtterHome has also established partnerships with reputable exchanges such as Gate, MEXC, SushiSwap, and LFGSwap, expanding its reach and accessibility to a wider user base. Moving forward, OtterHome has exciting plans for its ecosystem. The project will focus on expanding its liquidity pools, attracting more liquidity providers, and enhancing the overall trading experience. OtterHome will also continue to collaborate with strategic partners to foster adoption and drive innovation within the DeFi industry. The native token of OtterHome, $Home, serves as a utility token within the ecosystem. It can be used for governance purposes, enabling token holders to participate in decision-making processes related to the platform's development and future upgrades. Additionally, $Home can be utilized for fee discounts, incentivizing users to actively engage in trading and providing liquidity on the platform. In summary, OtterHome is a user-centric DeFi project built on the Arbitrum Layer2 network. With its focus on simplicity, efficiency, and security, OtterHome aims to provide a seamless trading experience for users in the crypto
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