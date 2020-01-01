Токеноміка OTSea (OTSEA) Дізнайтеся ключову інформацію про OTSea (OTSEA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація OTSea (OTSEA) What is the project about? OTSea is an OTC trading platform which allows users to swap ERC20 tokens with one another. What makes your project unique? We offer unique first-to-market features like crowdfunding an ERC20 bag to multiple order fillers. The OTC market is still very untapped and OTSea is one of the first movers. We have our product ready for beta launch. History of your project. The team has been working on the OTSea platform for several months and launched the OTSEA ERC20 token on Sept 16, 2023. What’s next for your project? Launching the platform on otsea.xyz What can your token be used for? Reduced fees on OTSEA platform as well as share of dividend distribution. Офіційний вебсайт: https://otsea.xyz Whitepaper: https://otsea.gitbook.io/otsea/ Купити OTSEA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни OTSea (OTSEA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена OTSea (OTSEA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 195,06K $ 195,06K $ 195,06K Історичний максимум: $ 0,297752 $ 0,297752 $ 0,297752 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00194949 $ 0,00194949 $ 0,00194949 Дізнайтеся більше про ціну OTSea (OTSEA)

Токеноміка OTSea (OTSEA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки OTSea (OTSEA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OTSEA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OTSEA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OTSEA, досліджуйте ціну токена OTSEA в реальному часі!

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