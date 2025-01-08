Ціна OTIAINU (OTIAINU)
Поточна ціна OTIAINU (OTIAINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OTIAINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OTIAINU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.26 USD
- зміна ціни OTIAINU протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OTIAINU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OTIAINU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OTIAINU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OTIAINU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.20%
|60 днів
|$ 0
|+2.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OTIAINU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+6.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OTIAINU is an innovative token for an intellectual multiplayer game that offers both learning and earning opportunities. The game generates regular income, which is distributed among token holders, creating a rewarding experience for all participants. Game will be for all ages, it will have single player and multi player modes, initially it will be launched with English language support but languages will be added after. It's not pay 2 win or gambling style.
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