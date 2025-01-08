Ціна OTIA (OTIA)
Поточна ціна OTIA (OTIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.36K USD. Ціна OTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OTIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.66 USD
- зміна ціни OTIA протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 825.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OTIA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OTIA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OTIA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OTIA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.20%
|30 днів
|$ 0
|-25.63%
|60 днів
|$ 0
|-31.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OTIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-0.20%
-6.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The cutting-edge RWA token designed to revolutionize business operations. Backed by a transparent and highly skilled team, OTIA operates out of our headquarters in Georgia as a legal, taxpaying entity. Our innovative AI tools seamlessly integrate advanced technology, driving efficiency and transformation in the business world. Join us in shaping the future with OTIA!
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