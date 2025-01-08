Сьогоднішня ціна OTIA (OTIA)

Поточна ціна OTIA (OTIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.36K USD. Ціна OTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OTIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.66 USD

- зміна ціни OTIA протягом дня — -0.20%

- циркуляційна пропозиція – 825.26M USD

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