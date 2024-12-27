Сьогоднішня ціна Otherworld (OWN)

Поточна ціна Otherworld (OWN) сьогодні становить 0.434467 USD з ринковою капіталізацією $ 15.35M USD. Ціна OWN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Otherworld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.07K USD

- зміна ціни Otherworld протягом дня — +3.16%

- циркуляційна пропозиція – 35.33M USD

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