Сьогоднішня ціна OtherdeedStrategy

Поточна ціна OtherdeedStrategy (DEEDSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DEEDSTR до USD становить $ 0 за DEEDSTR.

OtherdeedStrategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 218,029, з циркуляційною пропозицією у 919.92M DEEDSTR. Протягом останніх 24 годин DEEDSTR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DEEDSTR змінився на -- за останню годину та на -10.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.78K.

Ринкова інформація щодо OtherdeedStrategy (DEEDSTR)

Ринкова капіталізація $ 218.03K$ 218.03K $ 218.03K Обсяг (за 24 год) $ 7.78K$ 7.78K $ 7.78K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 218.03K$ 218.03K $ 218.03K Циркуляційне постачання 919.92M 919.92M 919.92M Загальна пропозиція 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648 919,921,861.1434648

Поточна ринкова капіталізація OtherdeedStrategy — $ 218.03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.78K. Циркуляційна пропозиція DEEDSTR — 919.92M, зі загальною пропозицією 919921861.1434648. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 218.03K.