Ціна Otacon AI (OTACON)
Поточна ціна Otacon AI (OTACON) сьогодні становить 0.00265816 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OTACON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Otacon AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.91 USD
- зміна ціни Otacon AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Otacon AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Otacon AI до USD становила $ +0.0158018459.
За останні 60 днів зміна ціни Otacon AI до USD становила $ +0.0013460334.
За останні 90 днів зміна ціни Otacon AI до USD становила $ +0.0009266060217283002.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0158018459
|+594.47%
|60 днів
|$ +0.0013460334
|+50.64%
|90 днів
|$ +0.0009266060217283002
|+53.51%
Останній аналіз цін Otacon AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Otacon is a cybersecurity protocol that empowers you to earn money reporting software and smart contract vulnerabilities. Available as an instant messaging bot on Twitter / Telegram / Discord, through the https://otacon.ai application, and through partners integrations, Otacon’s mission is to commoditize Vulnerability Management and Cybersecurity Risk Prevention using Artificial Intelligence (AI) and Decentralized Ledger Technologies (DLT). Otacon’s flagship features include collaborative bug hunting, parametric vulnerability reporting, shared cryptocurrency payouts and realtime, transaction-level security circuit breakers.
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