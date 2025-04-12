Сьогоднішня ціна Otacon AI (OTACON)

Поточна ціна Otacon AI (OTACON) сьогодні становить 0.00265816 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OTACON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Otacon AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.91 USD

- зміна ціни Otacon AI протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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