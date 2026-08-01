Сьогоднішня ціна Osobot

Поточна ціна Osobot (OSO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OSO до USD становить $ 0 за OSO.

Osobot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 130 292, з циркуляційною пропозицією у 98,01B OSO. Протягом останніх 24 годин OSO торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OSO змінився на -- за останню годину та на -9,46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Osobot (OSO)

Ринкова капіталізація $ 130,29K$ 130,29K $ 130,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 132,12K$ 132,12K $ 132,12K Циркуляційне постачання 98,01B 98,01B 98,01B Загальна пропозиція 99 382 477 702,66833 99 382 477 702,66833 99 382 477 702,66833

Поточна ринкова капіталізація Osobot — $ 130,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OSO — 98,01B, зі загальною пропозицією 99382477702.66833. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 132,12K.