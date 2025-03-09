Сьогоднішня ціна Osmosis allUSDT (USDT)

Поточна ціна Osmosis allUSDT (USDT) сьогодні становить 0.998151 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74M USD. Ціна USDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Osmosis allUSDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.58K USD

- зміна ціни Osmosis allUSDT протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.74M USD

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