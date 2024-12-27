Сьогоднішня ціна Osmium (OSMI)

Поточна ціна Osmium (OSMI) сьогодні становить 1.071 USD з ринковою капіталізацією $ 253.81K USD. Ціна OSMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Osmium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 772.80 USD

- зміна ціни Osmium протягом дня — -1.43%

- циркуляційна пропозиція – 237.02K USD

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