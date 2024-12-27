Ціна OSMI (OSMI)
Поточна ціна OSMI (OSMI) сьогодні становить 0.271043 USD з ринковою капіталізацією $ 17.91M USD. Ціна OSMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OSMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.27K USD
- зміна ціни OSMI протягом дня — +2.12%
- циркуляційна пропозиція – 66.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OSMI до USD становила $ +0.00563764.
За останні 30 днів зміна ціни OSMI до USD становила $ -0.0408222470.
За останні 60 днів зміна ціни OSMI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OSMI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00563764
|+2.12%
|30 днів
|$ -0.0408222470
|-15.06%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OSMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+2.12%
+7.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OSMI is a bias-free, censorship resistant AI assistant, powered by a decentralized AI engine - a network of globally distributed GPU and memory nodes, known as OSMI Nodes. OSMI’s distributed computing network (DePIN) enables scalable training, decentralized Inference, and low latency responses, all while optimizing usage, contributing to environment sustainability. At OSMI, we believe the future of AI is far too important to be solely in the hands of few powerful, disingenuous corporations. OSMI was built to provide a decentralized alternative to problematic mainstream AI assistants.
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