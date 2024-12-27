Сьогоднішня ціна OSMI (OSMI)

Поточна ціна OSMI (OSMI) сьогодні становить 0.271043 USD з ринковою капіталізацією $ 17.91M USD. Ціна OSMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OSMI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.27K USD

- зміна ціни OSMI протягом дня — +2.12%

- циркуляційна пропозиція – 66.15M USD

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