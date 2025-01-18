Ціна Osiris (OSIRI)
Поточна ціна Osiris (OSIRI) сьогодні становить 0.01259741 USD з ринковою капіталізацією $ 1.19M USD. Ціна OSIRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Osiris:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.51K USD
- зміна ціни Osiris протягом дня — -43.69%
- циркуляційна пропозиція – 94.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Osiris до USD становила $ -0.009776604307857572.
За останні 30 днів зміна ціни Osiris до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Osiris до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Osiris до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.009776604307857572
|-43.69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Osiris: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-17.44%
-43.69%
-47.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks.
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