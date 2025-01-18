Сьогоднішня ціна Osiris (OSIRI)

Поточна ціна Osiris (OSIRI) сьогодні становить 0.01259741 USD з ринковою капіталізацією $ 1.19M USD. Ціна OSIRI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Osiris:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.51K USD

- зміна ціни Osiris протягом дня — -43.69%

- циркуляційна пропозиція – 94.83M USD

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