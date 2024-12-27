Ціна Osean (OSEAN)
Поточна ціна Osean (OSEAN) сьогодні становить 0.00115549 USD з ринковою капіталізацією $ 981.92K USD. Ціна OSEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Osean:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 510.53 USD
- зміна ціни Osean протягом дня — +2.30%
- циркуляційна пропозиція – 849.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Osean до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Osean до USD становила $ +0.0002966130.
За останні 60 днів зміна ціни Osean до USD становила $ +0.0002576349.
За останні 90 днів зміна ціни Osean до USD становила $ -0.0000478268943900998.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.30%
|30 днів
|$ +0.0002966130
|+25.67%
|60 днів
|$ +0.0002576349
|+22.30%
|90 днів
|$ -0.0000478268943900998
|-3.97%
Останній аналіз цін Osean: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+2.30%
+5.32%
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