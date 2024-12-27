Сьогоднішня ціна Osean (OSEAN)

Поточна ціна Osean (OSEAN) сьогодні становить 0.00115549 USD з ринковою капіталізацією $ 981.92K USD. Ціна OSEAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Osean:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 510.53 USD

- зміна ціни Osean протягом дня — +2.30%

- циркуляційна пропозиція – 849.85M USD

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