Сьогоднішня ціна Oscar The Octo (OCTO)

Поточна ціна Oscar The Octo (OCTO) сьогодні становить 0.00003381 USD з ринковою капіталізацією $ 338.05K USD. Ціна OCTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Oscar The Octo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 727.20 USD

- зміна ціни Oscar The Octo протягом дня — +0.28%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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