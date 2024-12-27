Ціна OSCAR (OSCAR)
Поточна ціна OSCAR (OSCAR) сьогодні становить 0.00476003 USD з ринковою капіталізацією $ 4.25M USD. Ціна OSCAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OSCAR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 241.60K USD
- зміна ціни OSCAR протягом дня — -10.89%
- циркуляційна пропозиція – 895.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OSCAR до USD становила $ -0.000582043732923022.
За останні 30 днів зміна ціни OSCAR до USD становила $ -0.0034616232.
За останні 60 днів зміна ціни OSCAR до USD становила $ -0.0029885676.
За останні 90 днів зміна ціни OSCAR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000582043732923022
|-10.89%
|30 днів
|$ -0.0034616232
|-72.72%
|60 днів
|$ -0.0029885676
|-62.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OSCAR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.34%
-10.89%
+13.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Oscar is a famous meme featuring a Shiba on a trampoline that went viral on the internet. It was also the first meme Ryoshi used when he introduced the Shiba Inu token to the world in the well-known Medium article titled All Hail The Shiba! (August 2, 2020). Oscar appears in this article, with Ryoshi himself commenting, “Next we tell some more frens and WOW MOON LAMBO PUMPPPPPPY." Many might say this was Ryoshi’s own prophecy, predicting that Oscar would one day come into existence. Now, Oscar is a CTO token embraced and guided by the Shiba community, and it also enjoys the support of Paradox Designer. Paradox was alongside Ryoshi from day one of the Shiba Inu token's creation, playing a crucial role in its success as the first member in Ryoshi’s Telegram group and also on Discord. Moreover, Paradox Designer is the artist behind the iconic Shiba Inu token logo, which is now recognized and famous worldwide.
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