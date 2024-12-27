Сьогоднішня ціна OSCAR (OSCAR)

Поточна ціна OSCAR (OSCAR) сьогодні становить 0.00476003 USD з ринковою капіталізацією $ 4.25M USD. Ціна OSCAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OSCAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 241.60K USD

- зміна ціни OSCAR протягом дня — -10.89%

- циркуляційна пропозиція – 895.11M USD

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