Актуальна ціна ORYNTH сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ORY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ORY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ORYNTH сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ORY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ORY на MEXC вже зараз.

Докладніше про ORY

Інформація про ціну ORY

Офіційний вебсайт ORY

Токеноміка ORY

Прогноз ціни ORY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ORYNTH

Ціна ORYNTH (ORY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ORY до USD:

$0,00097657
$0,00097657$0,00097657
-1,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ORYNTH (ORY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:55:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ORYNTH (ORY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0,00108907
$ 0,00108907$ 0,00108907
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00108907
$ 0,00108907$ 0,00108907

$ 0,00368344
$ 0,00368344$ 0,00368344

$ 0
$ 0$ 0

+4,22%

-1,13%

-31,16%

-31,16%

Актуальна ціна ORYNTH (ORY) становить --. За останні 24 години ORY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00108907, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ORY становить $ 0,00368344, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ORY змінився на +4,22% за останню годину, -1,13% за 24 години та на -31,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ORYNTH (ORY)

$ 976,49K
$ 976,49K$ 976,49K

--
----

$ 976,49K
$ 976,49K$ 976,49K

999,92M
999,92M 999,92M

999 924 725,2182198
999 924 725,2182198 999 924 725,2182198

Поточна ринкова капіталізація ORYNTH — $ 976,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORY — 999,92M, зі загальною пропозицією 999924725.2182198. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 976,49K.

Історія ціни ORYNTH (ORY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ORYNTH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ORYNTH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ORYNTH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ORYNTH до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,13%
30 днів$ 0+47,79%
60 днів$ 0+19,71%
90 днів$ 0--

Що таке ORYNTH (ORY)

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ORYNTH (ORY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ORYNTH (USD)

Скільки коштуватиме ORYNTH (ORY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ORYNTH (ORY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ORYNTH.

Перегляньте прогноз ціни ORYNTH вже зараз!

ORY до місцевих валют

Токеноміка ORYNTH (ORY)

Розуміння токеноміки ORYNTH (ORY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ORY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ORYNTH (ORY)

Скільки сьогодні коштує ORYNTH (ORY)?
Актуальна ціна ORY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ORY до USD?
Поточна ціна ORY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ORYNTH?
Ринкова капіталізація ORY — $ 976,49K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ORY?
Циркуляційна пропозиція ORY — 999,92M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ORY?
ORY досяг історичної максимальної ціни у 0,00368344 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ORY?
Історична мінімальна ціна ORY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ORY?
Актуальний обсяг торгівлі ORY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ORY цього року?
ORY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ORY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:55:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ORYNTH (ORY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 443,99
$111 443,99$111 443,99

+1,39%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,32
$3 980,32$3 980,32

+2,66%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16638
$0,16638$0,16638

+8,56%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,22
$193,22$193,22

+1,15%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,9141
$20,9141$20,9141

+35,63%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 980,32
$3 980,32$3 980,32

+2,66%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 443,99
$111 443,99$111 443,99

+1,39%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,22
$193,22$193,22

+1,15%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4444
$2,4444$2,4444

+1,47%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,02
$1 138,02$1 138,02

+0,71%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,5952
$0,5952$0,5952

+495,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000709
$0,00000709$0,00000709

+298,31%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,57
$48,57$48,57

+97,11%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004085
$0,0004085$0,0004085

+92,14%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5819
$0,5819$0,5819

+93,96%