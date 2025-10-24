Інформація щодо ціни ORYNTH (ORY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00108907 $ 0,00108907 $ 0,00108907 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00108907$ 0,00108907 $ 0,00108907 Рекордний максимум $ 0,00368344$ 0,00368344 $ 0,00368344 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +4,22% Зміна ціни (1 дн.) -1,13% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,16%

Актуальна ціна ORYNTH (ORY) становить --. За останні 24 години ORY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00108907, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ORY становить $ 0,00368344, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ORY змінився на +4,22% за останню годину, -1,13% за 24 години та на -31,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ORYNTH (ORY)

Ринкова капіталізація $ 976,49K$ 976,49K $ 976,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 976,49K$ 976,49K $ 976,49K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 924 725,2182198 999 924 725,2182198 999 924 725,2182198

Поточна ринкова капіталізація ORYNTH — $ 976,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORY — 999,92M, зі загальною пропозицією 999924725.2182198. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 976,49K.