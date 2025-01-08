Ціна Orym (ORYM)
Поточна ціна Orym (ORYM) сьогодні становить 0.0020956 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORYM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orym:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.30 USD
- зміна ціни Orym протягом дня — -9.71%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orym до USD становила $ -0.00022559061668161.
За останні 30 днів зміна ціни Orym до USD становила $ -0.0006551474.
За останні 60 днів зміна ціни Orym до USD становила $ -0.0005670771.
За останні 90 днів зміна ціни Orym до USD становила $ -0.000442380947481298.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00022559061668161
|-9.71%
|30 днів
|$ -0.0006551474
|-31.26%
|60 днів
|$ -0.0005670771
|-27.06%
|90 днів
|$ -0.000442380947481298
|-17.43%
Останній аналіз цін Orym: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.02%
-9.71%
-3.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ORYM is a meme coin built on Solana chain.
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