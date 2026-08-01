Сьогоднішня ціна Orlix AI

Поточна ціна Orlix AI (ORLIX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,68% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORLIX до USD становить $ 0 за ORLIX.

Orlix AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 30 831, з циркуляційною пропозицією у 100,00B ORLIX. Протягом останніх 24 годин ORLIX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORLIX змінився на -0,60% за останню годину та на -3,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Orlix AI (ORLIX)

Ринкова капіталізація $ 30,83K$ 30,83K $ 30,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 30,83K$ 30,83K $ 30,83K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Orlix AI — $ 30,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORLIX — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 30,83K.