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Ціна Orki USDK (USDK)

USD

Графік ціни Orki USDK (USDK) в реальному часі

$1,025
$1,025$1,025
+1,00%(1D)

Сьогоднішня ціна Orki USDK (USDK)

Поточна ціна Orki USDK (USDK) сьогодні становить 1,025 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна USDK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orki USDK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Orki USDK протягом дня — +1,04%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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Цінові показники Orki USDK (USDK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orki USDK до USD становила $ +0,01055498.
За останні 30 днів зміна ціни Orki USDK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Orki USDK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Orki USDK до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,01055498+1,04%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Orki USDK (USDK)

Останній аналіз цін Orki USDK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,028
$ 1,028$ 1,028

$ 1,039
$ 1,039$ 1,039

+0,36%

+1,04%

+0,97%

Ринкова інформація Orki USDK (USDK)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Що таке Orki USDK (USDK)

Orki Finance is a decentralized stablecoin protocol native to Swellchain, a restaking-focused Layer 2 built on the OP Superchain. The protocol is an exclusive fork of Liquity V2, enabling users to mint USDK—a USD-pegged stablecoin—by depositing yield-bearing collateral such as liquid staking tokens (LSTs) and liquid restaked tokens (LRTs). Orki Finance is designed to provide capital efficiency, risk diversification, and seamless integration with the broader Superchain ecosystem, offering users a permissionless and non-custodial way to access stable liquidity while retaining exposure to staking rewards.

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Ресурс Orki USDK (USDK)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Токеноміка Orki USDK (USDK)

Розуміння токеноміки Orki USDK (USDK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USDK зараз!

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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