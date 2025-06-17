Ціна Orki USDK (USDK)
Поточна ціна Orki USDK (USDK) сьогодні становить 1,025 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна USDK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orki USDK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Orki USDK протягом дня — +1,04%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orki USDK до USD становила $ +0,01055498.
За останні 30 днів зміна ціни Orki USDK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Orki USDK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Orki USDK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01055498
|+1,04%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Orki USDK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,36%
+1,04%
+0,97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Orki Finance is a decentralized stablecoin protocol native to Swellchain, a restaking-focused Layer 2 built on the OP Superchain. The protocol is an exclusive fork of Liquity V2, enabling users to mint USDK—a USD-pegged stablecoin—by depositing yield-bearing collateral such as liquid staking tokens (LSTs) and liquid restaked tokens (LRTs). Orki Finance is designed to provide capital efficiency, risk diversification, and seamless integration with the broader Superchain ecosystem, offering users a permissionless and non-custodial way to access stable liquidity while retaining exposure to staking rewards.
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