Ціна Orkan (ORK)
Поточна ціна Orkan (ORK) сьогодні становить 0.113619 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orkan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.55 USD
- зміна ціни Orkan протягом дня — -15.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orkan до USD становила $ -0.020057752428976.
За останні 30 днів зміна ціни Orkan до USD становила $ -0.0778235044.
За останні 60 днів зміна ціни Orkan до USD становила $ -0.0506804366.
За останні 90 днів зміна ціни Orkan до USD становила $ -0.07920446603260786.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.020057752428976
|-15.00%
|30 днів
|$ -0.0778235044
|-68.49%
|60 днів
|$ -0.0506804366
|-44.60%
|90 днів
|$ -0.07920446603260786
|-41.07%
Останній аналіз цін Orkan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
-15.00%
-15.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Orkan ($ORK) is a meta-governance protocol that aims to bootstrap liquidity flow on the Fantom Opera Blockchain. Bond issuance will be used to acquire governance tokens from the projects that employ liquidity gauges and locking mechanisms as exchange incentives. By using a portion of the voting power accrued by the Orkan, the protocol will enable deep liquidity and usage of wrapped BTC assets within Fantom.
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