Сьогоднішня ціна Orkan (ORK)

Поточна ціна Orkan (ORK) сьогодні становить 0.113619 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Orkan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.55 USD

- зміна ціни Orkan протягом дня — -15.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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