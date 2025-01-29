Сьогоднішня ціна OrionPay (ORION)

Поточна ціна OrionPay (ORION) сьогодні становить 0.00007003 USD з ринковою капіталізацією $ 70.67K USD. Ціна ORION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OrionPay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 273.84K USD

- зміна ціни OrionPay протягом дня — +62.94%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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