Сьогоднішня ціна Orion (ORN)

Поточна ціна Orion (ORN) сьогодні становить 1.6 USD з ринковою капіталізацією $ 55.18M USD. Ціна ORN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Orion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.41K USD

- зміна ціни Orion протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 34.43M USD

Отримуйте оновлення цін ORN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ORN.