Ціна Orion (ORN)
Поточна ціна Orion (ORN) сьогодні становить 1.6 USD з ринковою капіталізацією $ 55.18M USD. Ціна ORN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.41K USD
- зміна ціни Orion протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 34.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orion до USD становила $ -0.002293526897704.
За останні 30 днів зміна ціни Orion до USD становила $ +0.2844896000.
За останні 60 днів зміна ціни Orion до USD становила $ +0.7371147200.
За останні 90 днів зміна ціни Orion до USD становила $ +0.2742994745281505.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002293526897704
|-0.14%
|30 днів
|$ +0.2844896000
|+17.78%
|60 днів
|$ +0.7371147200
|+46.07%
|90 днів
|$ +0.2742994745281505
|+20.69%
Останній аналіз цін Orion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.32%
-0.14%
+8.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Orion is a DeFi platform providing B2B + B2C solutions for liquidity. It aims to solve the the largest problems in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market into one decentralized platform – pulling from every major centralized exchange, decentralized exchange, and swapping pool.
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