Ціна Origin3D (O3D)
Поточна ціна Origin3D (O3D) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.79K USD. Ціна O3D до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Origin3D:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.19K USD
- зміна ціни Origin3D протягом дня — +43.95%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Origin3D до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Origin3D до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Origin3D до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Origin3D до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+43.95%
|30 днів
|$ 0
|+22.24%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Origin3D: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.37%
+43.95%
+126.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Origin3D is revolutionizing digital creativity and GPU resource management on the Ethereum blockchain. Our platform leverages cutting-edge AI technology to generate stunning 2D/3D images, immersive videos, and interactive visual content—all with unmatched efficiency and scalability.Origin3d Studio is your go-to solution for crafting and perfecting 3D assets with the power of AI. Designed to simplify complex workflows, the Studio empowers creators to bring their ideas to life with precision and ease.
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