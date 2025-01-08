Сьогоднішня ціна Origin3D (O3D)

Поточна ціна Origin3D (O3D) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 130.79K USD. Ціна O3D до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Origin3D:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.19K USD

- зміна ціни Origin3D протягом дня — +43.95%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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