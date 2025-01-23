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Ціна Origin Staked S (OS)

USD

Графік ціни Origin Staked S (OS) в реальному часі

$0.591068
$0.591068$0.591068
-6.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Origin Staked S (OS)

Поточна ціна Origin Staked S (OS) сьогодні становить 0.591068 USD з ринковою капіталізацією $ 457.23K USD. Ціна OS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Origin Staked S:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.28K USD
- зміна ціни Origin Staked S протягом дня — -6.04%
- циркуляційна пропозиція – 773.57K USD

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Цінові показники Origin Staked S (OS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Origin Staked S до USD становила $ -0.0380053221764061.
За останні 30 днів зміна ціни Origin Staked S до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Origin Staked S до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Origin Staked S до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0380053221764061-6.04%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Origin Staked S (OS)

Останній аналіз цін Origin Staked S: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.592334
$ 0.592334$ 0.592334

$ 0.652551
$ 0.652551$ 0.652551

$ 0.652551
$ 0.652551$ 0.652551

-1.52%

-6.04%

--

Ринкова інформація Origin Staked S (OS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 457.23K
$ 457.23K$ 457.23K

$ 19.28K
$ 19.28K$ 19.28K

773.57K
773.57K 773.57K

Що таке Origin Staked S ( OS)

Origin Sonic (OS) is a pure LST fully backed by reserves of S. Origin Sonic's meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, Origin Sonic's holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Origin Sonic is available across the largest DEXs on Sonic chain. Developed by the professionals at Origin Protocol.

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Ресурс Origin Staked S (OS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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