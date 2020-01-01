Токеноміка Origin Sonic (OS) Дізнайтеся ключову інформацію про Origin Sonic (OS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Origin Sonic (OS) Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol. Офіційний вебсайт: https://originprotocol.com/ Whitepaper: https://docs.originprotocol.com/ Купити OS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Origin Sonic (OS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Origin Sonic (OS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,21M $ 10,21M $ 10,21M Загальна пропозиція: $ 34,21M $ 34,21M $ 34,21M Циркуляційна пропозиція: $ 34,21M $ 34,21M $ 34,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,21M $ 10,21M $ 10,21M Історичний максимум: $ 0,989146 $ 0,989146 $ 0,989146 Історичний мінімум: $ 0,249121 $ 0,249121 $ 0,249121 Поточна ціна: $ 0,298462 $ 0,298462 $ 0,298462 Дізнайтеся більше про ціну Origin Sonic (OS)

Токеноміка Origin Sonic (OS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Origin Sonic (OS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів OS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів OS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку OS, досліджуйте ціну токена OS в реальному часі!

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