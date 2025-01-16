Сьогоднішня ціна Origin LGNS (LGNS)

Поточна ціна Origin LGNS (LGNS) сьогодні становить 16.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LGNS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Origin LGNS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.57M USD

- зміна ціни Origin LGNS протягом дня — -1.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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