Ціна Origin LGNS (LGNS)
Поточна ціна Origin LGNS (LGNS) сьогодні становить 16.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LGNS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Origin LGNS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.57M USD
- зміна ціни Origin LGNS протягом дня — -1.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LGNS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LGNS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Origin LGNS до USD становила $ -0.20441841055301.
За останні 30 днів зміна ціни Origin LGNS до USD становила $ +7.5122523360.
За останні 60 днів зміна ціни Origin LGNS до USD становила $ +1.2325797600.
За останні 90 днів зміна ціни Origin LGNS до USD становила $ -8.365856076928346.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.20441841055301
|-1.24%
|30 днів
|$ +7.5122523360
|+46.49%
|60 днів
|$ +1.2325797600
|+7.63%
|90 днів
|$ -8.365856076928346
|-34.11%
Останній аналіз цін Origin LGNS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-1.24%
-21.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Unlock monetary freedom and defend wealth privacy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LGNS до AUD
A$25.856
|1 LGNS до GBP
￡13.0896
|1 LGNS до EUR
€15.6752
|1 LGNS до USD
$16.16
|1 LGNS до MYR
RM72.5584
|1 LGNS до TRY
₺572.872
|1 LGNS до JPY
¥2,528.8784
|1 LGNS до RUB
₽1,661.0864
|1 LGNS до INR
₹1,396.5472
|1 LGNS до IDR
Rp264,917.9904
|1 LGNS до PHP
₱944.552
|1 LGNS до EGP
￡E.814.7872
|1 LGNS до BRL
R$97.6064
|1 LGNS до CAD
C$23.1088
|1 LGNS до BDT
৳1,954.7136
|1 LGNS до NGN
₦25,132.032
|1 LGNS до UAH
₴680.0128
|1 LGNS до VES
Bs856.48
|1 LGNS до PKR
Rs4,500.0752
|1 LGNS до KZT
₸8,532.1568
|1 LGNS до THB
฿559.136
|1 LGNS до TWD
NT$532.1488
|1 LGNS до CHF
Fr14.7056
|1 LGNS до HKD
HK$125.7248
|1 LGNS до MAD
.د.م161.7616