Ціна Origin DeFi Governance (OGV)
Поточна ціна Origin DeFi Governance (OGV) сьогодні становить 0.0244071 USD з ринковою капіталізацією $ 9.91M USD. Ціна OGV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Origin DeFi Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.32 USD
- зміна ціни Origin DeFi Governance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 405.99M USD
Отримуйте оновлення цін OGV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни OGV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Origin DeFi Governance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Origin DeFi Governance до USD становила $ +0.0275654421.
За останні 60 днів зміна ціни Origin DeFi Governance до USD становила $ +0.0351425995.
За останні 90 днів зміна ціни Origin DeFi Governance до USD становила $ +0.0157160736010736.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0275654421
|+112.94%
|60 днів
|$ +0.0351425995
|+143.99%
|90 днів
|$ +0.0157160736010736
|+180.83%
Останній аналіз цін Origin DeFi Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+89.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Origin DeFi Governance is the governance and value accrual token for the Origin Dollar (OUSD). Origin Dollar is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 OGV до AUD
A$0.03905136
|1 OGV до GBP
￡0.019281609
|1 OGV до EUR
€0.023186745
|1 OGV до USD
$0.0244071
|1 OGV до MYR
RM0.109099737
|1 OGV до TRY
₺0.859618062
|1 OGV до JPY
¥3.849487812
|1 OGV до RUB
₽2.562501429
|1 OGV до INR
₹2.086562979
|1 OGV до IDR
Rp393.662848113
|1 OGV до PHP
₱1.42049322
|1 OGV до EGP
￡E.1.241345106
|1 OGV до BRL
R$0.150591807
|1 OGV до CAD
C$0.034902153
|1 OGV до BDT
৳2.917380663
|1 OGV до NGN
₦37.781702658
|1 OGV до UAH
₴1.024121916
|1 OGV до VES
Bs1.2447621
|1 OGV до PKR
Rs6.794692569
|1 OGV до KZT
₸12.778581276
|1 OGV до THB
฿0.828621045
|1 OGV до TWD
NT$0.800796951
|1 OGV до CHF
Fr0.02196639
|1 OGV до HKD
HK$0.189399096
|1 OGV до MAD
.د.م0.246267639