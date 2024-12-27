Сьогоднішня ціна Origin DeFi Governance (OGV)

Поточна ціна Origin DeFi Governance (OGV) сьогодні становить 0.0244071 USD з ринковою капіталізацією $ 9.91M USD. Ціна OGV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Origin DeFi Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.32 USD

- зміна ціни Origin DeFi Governance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 405.99M USD

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