Ціна Origent Ai (ORI)
Поточна ціна Origent Ai (ORI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.21K USD. Ціна ORI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Origent Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.34K USD
- зміна ціни Origent Ai протягом дня — -10.32%
- циркуляційна пропозиція – 98.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Origent Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Origent Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Origent Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Origent Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Origent Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.87%
-10.32%
-89.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
At OrigentAi, we facilitate a decentralized network of autonomous AI agents that possess the capabilities to perform complex tasks and make independent decisions. This innovative platform is designed to power substantial innovation and create significant value without the need for direct human intervention. By leveraging advanced AI and blockchain technologies, OrigentAi ensures a transformative approach to automation, promoting efficiency and adaptability across various industries.
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