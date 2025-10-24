Інформація щодо ціни Orgo (ORGO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00556079 $ 0,00556079 $ 0,00556079 Мін. за 24 год $ 0,00600627 $ 0,00600627 $ 0,00600627 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00556079$ 0,00556079 $ 0,00556079 Макс. за 24 год $ 0,00600627$ 0,00600627 $ 0,00600627 Рекордний максимум $ 0,01118743$ 0,01118743 $ 0,01118743 Найнижча ціна $ 0,00115957$ 0,00115957 $ 0,00115957 Зміна ціни (за 1 год) -0,99% Зміна ціни (1 дн.) -4,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,58%

Актуальна ціна Orgo (ORGO) становить $0,00557369. За останні 24 години ORGO торгувався між мінімумом у $ 0,00556079 і максимумом у $ 0,00600627, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ORGO становить $ 0,01118743, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00115957.

Що стосується короткострокових результатів, то ORGO змінився на -0,99% за останню годину, -4,70% за 24 години та на -0,58% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Orgo (ORGO)

Ринкова капіталізація $ 5,58M$ 5,58M $ 5,58M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,58M$ 5,58M $ 5,58M Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 992 021,5364858 999 992 021,5364858 999 992 021,5364858

Поточна ринкова капіталізація Orgo — $ 5,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORGO — 999,99M, зі загальною пропозицією 999992021.5364858. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,58M.