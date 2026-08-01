Сьогоднішня ціна Organic

Поточна ціна Organic (ORG) сьогодні становить $ 0,0017069, зі зміною 2,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORG до USD становить $ 0,0017069 за ORG.

Organic наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 210 503, з циркуляційною пропозицією у 123,32M ORG. Протягом останніх 24 годин ORG торгувався між $ 0,00165811 (мінімум) та $ 0,00173345 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00994541, тоді як історичний мінімум — $ 0,00136556.

У короткостроковій динаміці ORG змінився на -0,33% за останню годину та на -6,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,13K.

Ринкова інформація щодо Organic (ORG)

Ринкова капіталізація $ 210,50K$ 210,50K $ 210,50K Обсяг (за 24 год) $ 1,13K$ 1,13K $ 1,13K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 210,50K$ 210,50K $ 210,50K Циркуляційне постачання 123,32M 123,32M 123,32M Загальна пропозиція 123 324 829,692669 123 324 829,692669 123 324 829,692669

Поточна ринкова капіталізація Organic — $ 210,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,13K. Циркуляційна пропозиція ORG — 123,32M, зі загальною пропозицією 123324829.692669. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 210,50K.