Ціна OreoSwap (OREO)
Поточна ціна OreoSwap (OREO) сьогодні становить 0.00593216 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OREO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OreoSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.12 USD
- зміна ціни OreoSwap протягом дня — +4.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OreoSwap до USD становила $ +0.00026983.
За останні 30 днів зміна ціни OreoSwap до USD становила $ -0.0004695660.
За останні 60 днів зміна ціни OreoSwap до USD становила $ -0.0002437352.
За останні 90 днів зміна ціни OreoSwap до USD становила $ +0.0006620451035666625.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026983
|+4.77%
|30 днів
|$ -0.0004695660
|-7.91%
|60 днів
|$ -0.0002437352
|-4.10%
|90 днів
|$ +0.0006620451035666625
|+12.56%
Останній аналіз цін OreoSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.02%
+4.77%
+2.05%
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