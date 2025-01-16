Сьогоднішня ціна OreoSwap (OREO)

Поточна ціна OreoSwap (OREO) сьогодні становить 0.00593216 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OREO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності OreoSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.12 USD

- зміна ціни OreoSwap протягом дня — +4.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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