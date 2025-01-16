Ціна Orenium Protocol (ORE)
Поточна ціна Orenium Protocol (ORE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orenium Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80 USD
- зміна ціни Orenium Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orenium Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Orenium Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Orenium Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Orenium Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.36%
|60 днів
|$ 0
|-5.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Orenium Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-5.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Orenium Protocol - Redefines the standards of performance security, and sustainability in the digital landscape. The Orenium Ecosystem is a dynamic and interconnected landscape that brings together decentralized finance, web3 interactions, NFT trading, secure wallet solutions, and blockchain education. Orenium is Future • Speed and Efficiency Orenium underlying blockchain unmatched speed, with a transactional throughput of 5,000 transactions per second, ensures that ORC20 transactions are not only swift but also cost-effective. • Neutral and Sustainable By choosing Orenium, you contribute to a greener and more sustainable digital assets industry. • Security-First Mindset ORC20 standard within Orenium inherits the security-first approach of the blockchain. Orenium Pioneering the Blockchain Evolution with Unmatched Speed, Ironclad Security, and a Commitment to a Sustainable Digital.
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