Токеноміка ORE Network (ORE) Дізнайтеся ключову інформацію про ORE Network (ORE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ORE Network (ORE) The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Офіційний вебсайт: https://ore.network/ Купити ORE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ORE Network (ORE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ORE Network (ORE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 155,43K $ 155,43K $ 155,43K Загальна пропозиція: $ 1,06B $ 1,06B $ 1,06B Циркуляційна пропозиція: $ 563,13M $ 563,13M $ 563,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 292,57K $ 292,57K $ 292,57K Історичний максимум: $ 0,304071 $ 0,304071 $ 0,304071 Історичний мінімум: $ 0,00018144 $ 0,00018144 $ 0,00018144 Поточна ціна: $ 0,00027601 $ 0,00027601 $ 0,00027601 Дізнайтеся більше про ціну ORE Network (ORE)

Токеноміка ORE Network (ORE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ORE Network (ORE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORE, досліджуйте ціну токена ORE в реальному часі!

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