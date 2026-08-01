Сьогоднішня ціна Ordiswap

Поточна ціна Ordiswap (ORDS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORDS до USD становить $ 0 за ORDS.

Ordiswap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 116,586, з циркуляційною пропозицією у 708.70M ORDS. Протягом останніх 24 годин ORDS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.277433, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORDS змінився на -- за останню годину та на -0.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.01.

Ринкова інформація щодо Ordiswap (ORDS)

Ринкова капіталізація $ 116.59K$ 116.59K $ 116.59K Обсяг (за 24 год) $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 116.59K$ 116.59K $ 116.59K Циркуляційне постачання 708.70M 708.70M 708.70M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ordiswap — $ 116.59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.01. Циркуляційна пропозиція ORDS — 708.70M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116.59K.