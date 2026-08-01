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Поточна ціна Ordiswap сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ORDS становить 116,586 USD. Відстежуйте оновлення цін ORDS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Ordiswap сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ORDS становить 116,586 USD. Відстежуйте оновлення цін ORDS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Ordiswap (ORDS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ORDS до USD:

$0.00011659
$0.00011659$0.00011659
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ordiswap (ORDS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:28:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Ordiswap

Поточна ціна Ordiswap (ORDS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORDS до USD становить $ 0 за ORDS.

Ordiswap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 116,586, з циркуляційною пропозицією у 708.70M ORDS. Протягом останніх 24 годин ORDS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.277433, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORDS змінився на -- за останню годину та на -0.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.01.

Ринкова інформація щодо Ordiswap (ORDS)

$ 116.59K
$ 116.59K$ 116.59K

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

$ 116.59K
$ 116.59K$ 116.59K

708.70M
708.70M 708.70M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Ordiswap — $ 116.59K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.01. Циркуляційна пропозиція ORDS — 708.70M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 116.59K.

Історія ціни Ordiswap у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.277433
$ 0.277433$ 0.277433

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.06%

-0.51%

-0.51%

Історія ціни Ordiswap (ORDS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ordiswap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ordiswap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ordiswap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ordiswap до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0.06%
30 днів$ 0+2.30%
60 днів$ 0-13.39%
90 днів----

Прогноз ціни Ordiswap

Прогноз ціни Ordiswap (ORDS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ORDS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Ordiswap (ORDS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Ordiswap потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Ordiswap у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ORDS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Ordiswap.

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Ресурс Ordiswap (ORDS)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BRC-20Decentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

Про Ordiswap

Які торговельні права зараз має Ordiswap?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -0.06% за останні 24 години.

Чи привертає ORDS увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,BRC-20,Inscriptions.

Наскільки ліквідний ринок Ordiswap?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо ORDS?

З кількістю токенів 708700006.4464747 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Ordiswap порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴12.22920081210782448000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Ordiswap сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Ordiswap.

Люди також запитують: Інші запитання про Ordiswap

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:28:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ordiswap (ORDS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Ordiswap

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+13.82%

AurumX

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$0.15096
$0.15096$0.15096

-13.63%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.05772
$0.05772$0.05772

+74.90%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.002039
$0.002039$0.002039

+56.84%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00580
$0.00580$0.00580

+28.88%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003316
$0.0003316$0.0003316

+25.13%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0132
$0.0132$0.0132

+25.71%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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