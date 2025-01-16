Ціна Ordinal Doge (ODOGE)
Поточна ціна Ordinal Doge (ODOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ODOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ordinal Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.88 USD
- зміна ціни Ordinal Doge протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ordinal Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ordinal Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ordinal Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ordinal Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-27.57%
|60 днів
|$ 0
|+9.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ordinal Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
oDoge aims to be a decentralized and community-driven project, with a focus on transparency and fairness. he project is based on the Proof of Stake (PoS) consensus algorithm, which is seen as a more energy-efficient alternative to the Proof of Work (PoW) algorithm used by Bitcoin. Some of the key features of oDoge include faster transaction times, lower transaction fees, and improved scalability compared to Bitcoin. The website also highlights the project's strong security measures and ease of use, which is aimed at making it accessible to a wide range of users.
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