Сьогоднішня ціна Ordinal Doge (ODOGE)

Поточна ціна Ordinal Doge (ODOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ODOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ordinal Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.88 USD

- зміна ціни Ordinal Doge протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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