Сьогоднішня ціна Ordinal Bridge (ORDIBRIDGE)

Поточна ціна Ordinal Bridge (ORDIBRIDGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORDIBRIDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ordinal Bridge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.15 USD

- зміна ціни Ordinal Bridge протягом дня — +4.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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