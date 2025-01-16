Ціна Ordinal Bridge (ORDIBRIDGE)
Поточна ціна Ordinal Bridge (ORDIBRIDGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ORDIBRIDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ordinal Bridge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.15 USD
- зміна ціни Ordinal Bridge протягом дня — +4.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ordinal Bridge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ordinal Bridge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ordinal Bridge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ordinal Bridge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.34%
|30 днів
|$ 0
|-18.00%
|60 днів
|$ 0
|+1.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ordinal Bridge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+4.34%
-5.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Ordinal Bridge Bot is an innovative Telegram-based tool designed to revolutionize your experience with the BRC-20 blockchain. With its user-friendly interface and powerful features, this bot allows seamless multi-chain transactions, making the bridging process between various blockchains and BRC-20 efficient and straightforward.
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