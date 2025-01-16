Ціна OrdiGen (ODGN)
Поточна ціна OrdiGen (ODGN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ODGN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності OrdiGen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.04 USD
- зміна ціни OrdiGen протягом дня — +1.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни OrdiGen до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни OrdiGen до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни OrdiGen до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни OrdiGen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.07%
|30 днів
|$ 0
|-21.78%
|60 днів
|$ 0
|-6.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін OrdiGen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.07%
-12.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The digital asset landscape is constantly evolving, with Bitcoin, the bedrock of cryptocurrency, pioneering the way. Yet, its ecosystem hasn't always fully embraced the growing trend of tokenization. Enter BRC-20, a revolutionary protocol enabling the creation of fungible tokens on the Bitcoin blockchain. This opens doors to exciting possibilities like DeFi applications, asset-backed tokens, and novel financial instruments. But unlocking the true potential of BRC-20 presents a significant challenge: fragmented liquidity and a complex user experience. Ordigen emerges as a beacon of light in this fragmented landscape. We are not simply another DEX; we are a revolutionary cross-chain aggregator, designed to tear down the walls between ETH and EVM tokens and the burgeoning BRC-20 ecosystem. Imagine a portal where you can invest in BRC-20 tokens with ease, simplicity, and optimal price execution, all without the need to bridge assets yourself or navigate the intricacies of multiple DEXs.
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