Ціна Ordibank (ORBK)
Поточна ціна Ordibank (ORBK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.77K USD. Ціна ORBK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ordibank:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ordibank протягом дня — +38.91%
- циркуляційна пропозиція – 459.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ordibank до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ordibank до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ordibank до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ordibank до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+38.91%
|30 днів
|$ 0
|-25.18%
|60 днів
|$ 0
|-40.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ordibank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-5.57%
+38.91%
+33.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to Ordibank, a groundbreaking protocol built on Bitcoin L1 that leverages the logic of Compound Finance in an off-chain balance state processing environment. Heralding the BTCFI ecosystem as the first of its kind Borrowing & Lending Protocol on native Bitcoin. Ordibank combines the robustness of Bitcoin nodes via Bitcoin Core v25.1 and ord v0.14 and the virtualized smart contract logic and off-chain balance states to create a unique money market for Atomicals and BRC20 standards.
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