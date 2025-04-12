Сьогоднішня ціна Ordibank (ORBK)

Поточна ціна Ordibank (ORBK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 75.77K USD. Ціна ORBK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ordibank:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ordibank протягом дня — +38.91%

- циркуляційна пропозиція – 459.35M USD

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