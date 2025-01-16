Ціна Orca AVAI (AVAI)
Поточна ціна Orca AVAI (AVAI) сьогодні становить 0.599718 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orca AVAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.26 USD
- зміна ціни Orca AVAI протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orca AVAI до USD становила $ +0.00448739.
За останні 30 днів зміна ціни Orca AVAI до USD становила $ -0.0351739404.
За останні 60 днів зміна ціни Orca AVAI до USD становила $ -0.1379595485.
За останні 90 днів зміна ціни Orca AVAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00448739
|+0.75%
|30 днів
|$ -0.0351739404
|-5.86%
|60 днів
|$ -0.1379595485
|-23.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Orca AVAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.75%
+0.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AVAI is an asset that is pegged to the US Dollar; in other words, a coin intended to float as close to $1.00 USD as possible. It will be backed by locking tokens as collateral in a personal Vault in a Orca Bank as well as via other mechanisms described in the technical overview. The entire process is decentralized and does not use a middleman such as a financial institution, meaning simply that the user is in full control of their funds at all times. An Orca Bank is the contract that allows a user to deposit a specific ERC20 as collateral, granting AVAI in return. Using the USDC token as an example, if a user deposits $150 USD worth of collateral funds into a Vault, they will have the ability to borrow up to 100 AVAI, worth $100 USD. This grants them the opportunity to invest a total of $250 USD, while owing a stable $100 USD.
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