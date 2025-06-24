Ціна ORCA (ORCAI)
Поточна ціна ORCA (ORCAI) сьогодні становить 0,0010335 USD з ринковою капіталізацією $ 1,03M USD. Ціна ORCAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ORCA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ORCA протягом дня — +9,19%
- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ORCA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ORCA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ORCA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ORCA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ORCA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,56%
+9,19%
-15,53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation
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