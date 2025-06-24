Сьогоднішня ціна ORCA (ORCAI)

Поточна ціна ORCA (ORCAI) сьогодні становить 0,0010335 USD з ринковою капіталізацією $ 1,03M USD. Ціна ORCAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ORCA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ORCA протягом дня — +9,19%

- циркуляційна пропозиція – 1000,00M USD

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