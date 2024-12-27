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Ціна Orby Network USC Stablecoin (USC)

USD

Графік ціни Orby Network USC Stablecoin (USC) в реальному часі

$0.999213
$0.999213$0.999213
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Orby Network USC Stablecoin (USC)

Поточна ціна Orby Network USC Stablecoin (USC) сьогодні становить 0.999188 USD з ринковою капіталізацією $ 18.33M USD. Ціна USC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orby Network USC Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.08K USD
- зміна ціни Orby Network USC Stablecoin протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 18.35M USD

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Цінові показники Orby Network USC Stablecoin (USC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orby Network USC Stablecoin до USD становила $ +0.00010619.
За останні 30 днів зміна ціни Orby Network USC Stablecoin до USD становила $ -0.0009797038.
За останні 60 днів зміна ціни Orby Network USC Stablecoin до USD становила $ +0.0014017608.
За останні 90 днів зміна ціни Orby Network USC Stablecoin до USD становила $ -0.0139677462006326.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00010619+0.01%
30 днів$ -0.0009797038-0.09%
60 днів$ +0.0014017608+0.14%
90 днів$ -0.0139677462006326-1.37%

Аналіз цін Orby Network USC Stablecoin (USC)

Останній аналіз цін Orby Network USC Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.989192
$ 0.989192$ 0.989192

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

+0.00%

+0.01%

+1.04%

Ринкова інформація Orby Network USC Stablecoin (USC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 18.33M
$ 18.33M$ 18.33M

$ 32.08K
$ 32.08K$ 32.08K

18.35M
18.35M 18.35M

Що таке Orby Network USC Stablecoin ( USC)

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

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Ресурс Orby Network USC Stablecoin (USC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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