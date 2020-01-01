Токеноміка Orbs (ORBS) Дізнайтеся ключову інформацію про Orbs (ORBS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Orbs (ORBS) Orbs was built to bridge the unoccupied gap between the functionality of a public blockchain with the ironclad security of a private one. In a time where people are trusting major companies less than ever before, those enterprises can, at best, ask users to trust them. By empowering those enterprises with the option of operating on a public blockchain safely, Orbs grants them a major competitive edge in the form of digital guarantees to users: No need to trust when users can simply verify. Офіційний вебсайт: https://www.orbs.com/ Whitepaper: https://www.orbs.com/orbs-position-paper Купити ORBS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Orbs (ORBS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Orbs (ORBS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 85,21M $ 85,21M $ 85,21M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 4,67B $ 4,67B $ 4,67B FDV (повністю розведена вартість): $ 182,43M $ 182,43M $ 182,43M Історичний максимум: $ 0,360443 $ 0,360443 $ 0,360443 Історичний мінімум: $ 0,00469039 $ 0,00469039 $ 0,00469039 Поточна ціна: $ 0,01822456 $ 0,01822456 $ 0,01822456 Дізнайтеся більше про ціну Orbs (ORBS)

Токеноміка Orbs (ORBS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Orbs (ORBS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ORBS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ORBS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ORBS, досліджуйте ціну токена ORBS в реальному часі!

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