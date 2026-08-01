Сьогоднішня ціна ORBRYN

Поточна ціна ORBRYN (ORBRYN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ORBRYN до USD становить $ 0 за ORBRYN.

ORBRYN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 488,16, з циркуляційною пропозицією у 974,97M ORBRYN. Протягом останніх 24 годин ORBRYN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ORBRYN змінився на +21,10% за останню годину та на +7,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ORBRYN (ORBRYN)

Ринкова капіталізація $ 11,49K$ 11,49K $ 11,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,78K$ 11,78K $ 11,78K Циркуляційне постачання 974,97M 974,97M 974,97M Загальна пропозиція 999 974 701,4141 999 974 701,4141 999 974 701,4141

Поточна ринкова капіталізація ORBRYN — $ 11,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ORBRYN — 974,97M, зі загальною пропозицією 999974701.4141. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,78K.