Ціна Orbitpad (OPAD)
Поточна ціна Orbitpad (OPAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна OPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Orbitpad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.16 USD
- зміна ціни Orbitpad протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Orbitpad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Orbitpad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Orbitpad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Orbitpad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-15.98%
|60 днів
|$ 0
|-23.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Orbitpad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Orbitpad is a decentralized launchpad on zksync era network, can launch a project sale with built-in portfolio track all of your wallet transaction in one place.
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