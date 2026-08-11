Сьогоднішня ціна Orbiter Finance

Поточна ціна Orbiter Finance (OBT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OBT до USD становить $ 0 за OBT.

Orbiter Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,981,667, з циркуляційною пропозицією у 5.60B OBT. Протягом останніх 24 годин OBT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03289357, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OBT змінився на +0.13% за останню годину та на +0.73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 183.56K.

Ринкова інформація щодо Orbiter Finance (OBT)

Ринкова капіталізація $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Обсяг (за 24 год) $ 183.56K$ 183.56K $ 183.56K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Циркуляційне постачання 5.60B 5.60B 5.60B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Orbiter Finance — $ 2.98M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 183.56K. Циркуляційна пропозиція OBT — 5.60B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.98M.